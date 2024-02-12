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Президент Грузии поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента
12.02.2024 15:25
В администрации президента Грузии заявляют, что Саломе Зурабишвили поздравила своего азербайджанского коллегу с победой на президентских выборах официальным письмом.
По сообщению администрации, письмо Саломе Зурабишвили датировано 9-м февраля.
«Президент Грузии поздравила президента Азербайджана с избранием на пост президента, как и всех президентов стран-друзей и партнеров, официальным письмом», — заявили в пресс-службе президента.
8 февраля в Азербайджане прошли президентские выборы.
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