Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента


12.02.2024   15:25


В администрации президента Грузии заявляют, что Саломе Зурабишвили поздравила своего азербайджанского коллегу с победой на президентских выборах официальным письмом.

По сообщению администрации, письмо Саломе Зурабишвили датировано 9-м февраля.

«Президент Грузии поздравила президента Азербайджана с избранием на пост президента, как и всех президентов стран-друзей и партнеров, официальным письмом», — заявили в пресс-службе президента.

8 февраля в Азербайджане прошли президентские выборы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна