

Президент Грузии поздравила Ильхама Алиева с избранием на пост президента

12.02.2024 15:25





В администрации президента Грузии заявляют, что Саломе Зурабишвили поздравила своего азербайджанского коллегу с победой на президентских выборах официальным письмом.



По сообщению администрации, письмо Саломе Зурабишвили датировано 9-м февраля.



«Президент Грузии поздравила президента Азербайджана с избранием на пост президента, как и всех президентов стран-друзей и партнеров, официальным письмом», — заявили в пресс-службе президента.



8 февраля в Азербайджане прошли президентские выборы.





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