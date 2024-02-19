

Президент Грузии: весть о гибели Навального перед Мюнхенской конференцией — не случайность

19.02.2024 11:20





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что объявление гибели российского оппозиционела Алексея Навального, главного оппонента президента РФ Владимира Путина, перед началом Мюнхенской конференции — не случайность, передало DW и dpa.



Зурабишвили уверена, что это не простое совпадение, а сигнал Кремля всем участникам форума. Глава государства отметила, что для России типично желание показать, что «она делает, что хочет, и там, где хочет».



«Я думаю, не случайно о смерти Навального было объявлено за несколько часов или минут до начала Мюнхенской конференции. Для России типично пытаться психологически повлиять <еще раз подчеркнуть>, что Россия делает все, что она хочет, и где она хочет. Думаю, это было посланием для Мюнхенской конференции», — заявила президент Грузии.



Источник: СОВА

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