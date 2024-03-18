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Генеральный секретарь НАТО прибыл в Грузию
18.03.2024 15:49
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Грузию. Самолет главы Североатлантического альянса некоторое время назад приземлился в Тбилисском международном аэропорту.
Столтенберга в аэропорту встречали министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.
Сегодня в 14:50 в администрации правительства состоится встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, после которой будут сделаны совместные заявления для СМИ. Также генеральный секретарь НАТО проведет встречу с президентом страны Саломе Зурабишвили.
17-19 марта генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Азербайджан, Грузию и Армению.
Напомним, генеральный секретарь НАТО ранее побывал в Грузии в 2019 году.
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