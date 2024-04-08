

Акция против закона об «иноагентах» проходит у парламента Грузии

08.04.2024 17:17





Акция против закона об «иноагентах» началась у здания парламента Грузии в Тбилиси.



На митинг под лозунгом «Нет российскому закону» собрались студенты. Не очень многочисленная акция, но очень шумная. Плакаты «Из-за российского закона мы теряем Европу» и «Несправедливый суд, следуй за российским военным кораблем».



Собравшиеся говорят, что это подготовительный сбор перед масштабной акцией.



Бюро парламента сегодня вносит повторно инициированный правящей партией законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в план работы парламента на эту неделю.



Еще одна акция начинается у здания Тбилисского городского суда, который сегодня может вынести приговор Лазаре Григориадису. Ему грозит до 11 лет тюрьмы по обвинению в нападении на полицейских во время акций против закона об «иноагентах» в марте прошлого года.



Сегодня же более 400 НПО и СМИ Грузии опубликовали обращение «Да — Европе, нет — российскому закону!».



«Этот закон является российским авторитарным инструментом подавления свободы слова. Его принятие сделает невозможным начало переговоров с ЕС в конце года. Вместо выполнения 9 шагов, определенных Европейским Союзом, правительство этим законом отделяет нас от Европейского Союза и наносит неизмеримый вред демократическому и безопасному будущему Грузии», — сказано в заявлении организаций.



На прошлой неделе «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам и была отозвана. Тогда было заявлено, что это решение «безоговорочное».



За исключением названия в законопроекте не изменилось ничего. Вместо «агентов иностранного влияния» используется термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».



Противники законопроекта предупреждают, что перед приближающимися парламентскими выборами заклеймить таким образом могут оппозиционные СМИ, благотворительные, правозащитные и гражданские организации, которые существуют за счет западных грантов. Аналогичные меры использовались в России для вытеснения групп гражданского общества, критикующих власти.



Планы властей Грузии вызвали критику в Европе и США. Западные партнеры указывают, что принятие закона затормозит процедуру вступления Грузии в ЕС и НАТО. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «правящая партия саботирует европейский путь» Грузии.



Источник: Новости - Грузия

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