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Минюст: Грузия одержала историческую победу над Россией по делу о т.н продолжительной оккупации


09.04.2024   14:19


Министерство юстиции Грузии отреагировало на очередное решение Страсбургского суда по делу — «Грузия против России».

В Минюсте называют этот факт исторической победой.

«Грузия одержала в Страсбургском суде историческую победу над Россией по делу о т.н продолжающейся оккупации», — заявляют в Минюсте.

Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Грузия против России», в котором говорится о нарушениях прав человека в результате «бордеризации», начавшейся после конфликта 2008 года.

Страсбургский суд установил ряд нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека.


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