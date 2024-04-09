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Минюст: Грузия одержала историческую победу над Россией по делу о т.н продолжительной оккупации
09.04.2024 14:19
Министерство юстиции Грузии отреагировало на очередное решение Страсбургского суда по делу — «Грузия против России».
В Минюсте называют этот факт исторической победой.
«Грузия одержала в Страсбургском суде историческую победу над Россией по делу о т.н продолжающейся оккупации», — заявляют в Минюсте.
Сегодня Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Грузия против России», в котором говорится о нарушениях прав человека в результате «бордеризации», начавшейся после конфликта 2008 года.
Страсбургский суд установил ряд нарушений Россией Европейской конвенции по правам человека.
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