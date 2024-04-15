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Большая акция против законопроекта об иноагентах пройдет сегодня в 19:00
15.04.2024 12:58
Организованная гражданскими организациями акция против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» пройдет сегодня вечером, в 19:00.
Участники протеста соберутся у здания парламента с лозунгом: «Да - Европе! Нет - российскому закону!».
«Не оставайся дома, выходи. «Российский закон» касается всех граждан Грузии! «Российский закон» — это большая стена между Грузией и Европой! Да - Европе! Нет - российскому закону!», - говорится в информации, распространенной организаторы в «Фейсбуке».
Акция «Нет российскому закону» у парламента идет с сегодняшнего утра.
Напомним, парламент приступил к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Представленный фракцией «Грузинская мечта» законопроект сегодня рассматривается в первом чтении комитетом по юридическим вопросам.
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