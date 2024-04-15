

Оппозиционных депутатов выгнали с обсуждения «российского закона»

15.04.2024 18:32





Оппозиционных депутатов участвовавших в заседании Комитета по юридическим вопросам, отстранили от процесса обсуждения «российского закона».



Решением председателя комитета Анри Оханашвили с зала заседания были удалены: Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе и Хатия Деканоидзе. Ранее из зала были удалены Тина Бокучава и Саломе Самадашвили.



Обсуждение «российского закона» началось сегодня утром, 15 апреля, в ходе обсуждения ситуация в зале неоднократно накалялась. Несмотря на шум и реплики в адрес оппозиции, Анри Оханашвили не удалил из зала ни одного из членов большинства.



Кроме того, Оханашвили отключал микрофон депутатам, называвших закон «российским».





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