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Оппозиционных депутатов выгнали с обсуждения «российского закона»
15.04.2024 18:32
Оппозиционных депутатов участвовавших в заседании Комитета по юридическим вопросам, отстранили от процесса обсуждения «российского закона».
Решением председателя комитета Анри Оханашвили с зала заседания были удалены: Леван Хабеишвили, Георгий Вашадзе, Паата Манджгаладзе и Хатия Деканоидзе. Ранее из зала были удалены Тина Бокучава и Саломе Самадашвили.
Обсуждение «российского закона» началось сегодня утром, 15 апреля, в ходе обсуждения ситуация в зале неоднократно накалялась. Несмотря на шум и реплики в адрес оппозиции, Анри Оханашвили не удалил из зала ни одного из членов большинства.
Кроме того, Оханашвили отключал микрофон депутатам, называвших закон «российским».
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