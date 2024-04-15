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Александр Дугин хвалит власти Грузии, принимающих закон об иноагентах


15.04.2024   21:33


Российский философ и идеолог «русского мира» Александр Дугина похвалил власти Грузии, которые настаивают на принятии закона об «иноагентах».

«Грузия на верном пути. Хочешь суверенитета, уничтожь пятую колонну. Мы встали на этот путь, и положительный эффект налицо. Хотя это только начало и пока мы бьем по верхам. Сколько же либеральной агентуры еще осталось в глубинах общества — в элите, чиновничестве, образовании, культуре, бизнесе. Целые Авгиевы конюшни. Но с Божией помощью мы их вычистим», – отметил он.

Поделившись в телеграм-канале кадрами драки, в ходе которой оппозиционный депутат Алеко Элисашвили ударил одного из лидера правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе, Дугин написал: «Грузии нужен Сталин. Иначе глобалистская мразь и позор грузинского народа уничтожит эту прекрасную страну. Поднял руку, протянешь ноги».

Напомним, что грузинский законопроект «О прозрачности иностранного влияния» критикуют все западные партнеры страны. Инициативу поддержал Дмитрий Песков –пресс-секретарь президента России Владимира Путина.


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