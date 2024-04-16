

Папуашвили: Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» сегодня будет вынесен на пленарное заседание

16.04.2024 12:19





Сейчас, фактически, мы наблюдаем дезинформационную атаку на грузинское общество, при котором вновь пытаются подавить здравый смысл слоганами, лозунгами и догмами. У этого процесса есть свое описание, он называется догматизмом, когда вместо представления аргументов мнение подается общественности в качестве аргумента, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря по поводу законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».



По его же заявлению, в связи с этим мы также слышим догматические аргументы со стороны иностранных акторов.



«Последние 30 лет мы знаем одно, главное, что говорит грузинский народ, а не то, что говорит нам тот или иной человек. Когда мы говорим об иностранных акторах, то и тут у нас догматический аргумент, когда мы спрашиваем, почему нам не следует принимать этот закон, нам говорят, потому, что какая-то часть вашего общества его не хочет. Почему не хочет? Потому , что не хочет. Мы говорим этой части общества, почему вы этого не хотите? Потому что иностранцы говорят нам не принимать это. То есть идет такая взаимная ссылка. Напомним, что точно такой же прием использовался и относительно т.н. ветинга. Мы спрашиваем часть неправительственных организаций, почему должен быть [ветинг], они нам говорят, потому что нас из-за рубежа призывают провести ветинг. Мы спрашиваем иностранцев, почему мы должны его проводить, они нам говорят, потому что так говорят ваши неправительственные организации. Вот почему, когда нет аргументов на это почему, а есть ссылка на некие т.н. авторитеты, становится видно, что фактически сейчас идет попытка запретить обществу мыслить посредством обычного догматизма. Но мы видим, что общество прошло этот этап и прекрасно понимает, что альтернативы обсуждению нет. Говорить догмами и подавлять аргументированные суждения больше не получится», - заявил Шалва Папуашвили.



По словам председателя парламента, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» будет вынесен сегодня на пленарное заседание.





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