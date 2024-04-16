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Зурабишвили экстренно обратилась к Мкрону и Мишелю в связи с событиями в Грузии


16.04.2024   23:20


Президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно обратилась к своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю в связи с событиями в стране из-за закона об иноагентах, сообщает TV Pirveli.

Зурабишвили надеется, что вопрос будет рассмотрен на специальном заседании Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе 17-18 апреля.

«Я обратилась к Шарлю Мишелю и Эммануэлю Макрону по поводу ситуации здесь, завтра заседание Европейского совета Евросоюза», - приводит телеканал слова Зурабишвили.

Ранее сегодня Зурабишвили назвала «прямой провокацией» и «российской стратегией дестабилизации» попытку властей «протолкнуть этот закон вопреки воле населения и вопреки протесту партнеров».


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