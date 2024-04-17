

Спецназ избил у здания парламента Грузии демонстрантов и журналистов

17.04.2024 10:47





На акции против закона об «иноагентах» у здания парламента Грузии в ночь на среду сотрудники правоохранительных органов избили демонстрантов и журналистов. Соответствующие кадры участники событий публиковали в соцсетях.



От действий спецназа пострадали, в частности, журналисты онлайн-изданий «Публика», «Табула» и «Априли». Число пострадавших демонстрантов неизвестно.



Как рассказывают митингующие, спецназ действовал довольно жестко, преследовав их на улицах, прилегающих к парламенту.



Ранее в МВД заявили, участники акции бросали в полицейских камни и бутылки, в результате чего пострадал один сотрудник МВД. В ведомстве подтвердили использование перцового спрея для «пресечения незаконных действий».



Обсуждение закона об «иноагентах» – законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» – продолжится в парламенте Грузии сегодня, 17 апреля.





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