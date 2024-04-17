

Спикер парламента Грузии выдворил из зала часть оппозиционных депутатов

17.04.2024 14:40





Во время обсуждения российского закона на пленарном заседании парламента председатель Шалва Папуашвили выдворил из зала оппозиционных депутатов — Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Тину Бокучаву и Ану Нацвлишвили.



Сегодня парламент продолжает рассматривать в первом чтении российский закон, инициированый «Грузинской мечтой». Заседание проходит на фоне шума: депутаты от правящей партии встретили выступление депутатов от оппозиции криками, а во время выступления членов парламентского большинства депутаты от оппозиции стучали по столам и скандировали: «Нет российскому закону!».



Под предлогом разрядки ситуации Шалва Папуашвили сначала выдворил из зала Хабеишвили и Вашадзе, затем Бокучава и Нацвлишвили и объявил технический перерыв.



«Вы даже близко не к Европе с вам отношением к государству и законам. Что вам надо в Европе, о какой Европе вы говорите? Вы даже не читаете книги, вы бьете ими по столу. Это ваша Европа? Говорить и слушать — это Европа или бах-бух, который вы подняли?», — с такими словами Папуашвили обратился к коллегам из оппозиции.





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