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Саломе Зурабишвили послам: Ваша поддержка важна для страны, продолжайте эту поддержку


17.04.2024   16:13


Президент Саломе Зурабишвили на встрече с аккредитованным в Грузии дипломатическим корпусом обсудила события, развившиеся в стране, и говорила о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».

По информации администрации президента, на встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, президент заострила внимание на важности поддержки международного сообщества на европейском пути Грузии и отметила, что цель России – дестабилизация в стране и разделение общества, что не должно быть достигнуто в Грузии.

«Ваша поддержка важна для страны, продолжайте эту поддержку», - обратилась президент к послам.

По словам президента, также важна активизация визитов высокого уровня европейских лидеров, «что само по себе является выражением поддержки».

«По словам президента, в сложившейся в стране ситуации также важно, чтобы на выборах люди свободно выразили свое мнение и сделали выбор.

По заявлению посла ЕС, этот закон противоречит европейскому пути Грузии», - говорится в информации, распространенной администрацией президента.


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