

Саломе Зурабишвили послам: Ваша поддержка важна для страны, продолжайте эту поддержку

17.04.2024 16:13





Президент Саломе Зурабишвили на встрече с аккредитованным в Грузии дипломатическим корпусом обсудила события, развившиеся в стране, и говорила о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».



По информации администрации президента, на встрече, состоявшейся во дворце Орбелиани, президент заострила внимание на важности поддержки международного сообщества на европейском пути Грузии и отметила, что цель России – дестабилизация в стране и разделение общества, что не должно быть достигнуто в Грузии.



«Ваша поддержка важна для страны, продолжайте эту поддержку», - обратилась президент к послам.



По словам президента, также важна активизация визитов высокого уровня европейских лидеров, «что само по себе является выражением поддержки».



«По словам президента, в сложившейся в стране ситуации также важно, чтобы на выборах люди свободно выразили свое мнение и сделали выбор.



По заявлению посла ЕС, этот закон противоречит европейскому пути Грузии», - говорится в информации, распространенной администрацией президента.





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