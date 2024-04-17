

Кобахидзе: Ничто не сможет помешать окончательному принятию законопроекта «О прозрачности иностранного влияния»

17.04.2024 19:15





Ничто не может помешать защите государственного суверенитета и, соответственно, окончательному принятию закона «О прозрачности иностранного влияния», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, все правонарушители, протестующие против законопроекта, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона, особенно те, кто скрывается за кулисами.



«Для нас дорог тот гражданин, которого ввели в заблуждение и он во второй раз протестует против закона, который не читал. Нам дороги и граждане, которых ввели в заблуждение в «Клубе Франклина». Хочу всех предостеречь от насилия и провокаций. Все нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. По существу процессы управляются из-за кулис, и эти лица понесут особую ответственность. Ничто не сможет помешать защите государственного суверенитета и, следовательно, окончательному принятию закона. В Европу с достоинством, прозрачностью и суверенитетом – это наш девиз и дух. Мы верим, что благодаря прозрачности и суверенитету мы сможем стать членом Европейского Союза. Вперед в Европу с достоинством», — сказал Кобахидзе.





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