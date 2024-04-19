

У парламента продолжается акция протеста против законопроекта об иноагентах

19.04.2024 21:26





Участники акции протеста у парламента Грузии перекрыли дорогу на проспекте Руставели. Участники акции протестуют против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» и скандируют: «Нет русскому режиму», «Да здравствует Евросоюз», «Да здравствует Грузия». По их словам, они не прекратят протест до тех пор, пока правящая партия не отзовет этот законопроект.



По словам участников акции, они намерены пройти маршем от проспекта Руставели к Дому юстиции.



По словам одного из организаторов акции, члена студенческого движения Звиада Цецхладзе, их цель - увеличение заряда среди молодежи и углубление понимание касательно того, почему плох законопроект «О прозрачности иностранного влияния».





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