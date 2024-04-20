

Гарибашвили: К тому времени, когда страна будет готова стать членом ЕС, закон можно будет легко отменить

20.04.2024 16:36





К тому времени, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно будет легко отменить, изменить и принять новый, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.



По его словам, сегодня страна не готова стать государством-членом.



«Говорят, что с принятием закона о прозрачности что-то может измениться и возникнет препятствие. Страна достигла своего максимума, пик был в прошлом году, в декабре мы стали страной-кандидатом. Следующий шаг – присоединиться. Сегодня страна не готова стать страной-членом, вы же согласны? Единого мнения о том, что страна может стать членом Евросоюза сегодня, нет, тем более, что проблем очень много и это займет много времени. Сегодня ЕС не готов к расширению, и это займет время. Дальнейшие действия зависят от многих факторов. Я хочу вам очень просто сказать, если к тому времени, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно будет отменить, пересмотреть, изменить и очень легко принять новый. Так что не волнуйтесь, все в порядке», — сказал Гарибашвили.







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