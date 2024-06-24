

Омбудсмен: Я не могу так говорить о здоровье Михаила Саакашвили

24.06.2024 15:13





Я не могу так говорить о здоровье Михаила Саакашвили, однако если сравнить с тем, каким он встретил меня физически во время предыдущего визита, то сегодня он выглядит намного лучше, - заявил журналистам Народный защитник Леван Иоселиани после посещения заключенных, в том числе Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».



По его словам, разговора по поводу возвращения Саакашвили в пенитенциарное учреждение не было.



«Я навестил в клинике «Вивамед» всех осужденных и обвиняемых. Меня интересовало состояние их здоровья. Конечно, я побывал и у Михаила Саакашвили и говорил с ним. Минимум раз в год я посещаю все пенитенциарные учреждения и сам вижусь с осужденными, соответственно, этому служил и этот визит. Я не могу говорить так о здоровье Михаила Саакашвили, но если сравнивать его физическое состояние с тем, что я видел во время предыдущего визита, то сегодня он выглядит гораздо лучше. О его возвращении в пенитенциарное учреждение никакой речи не было. Это не входит ни в мою компетенцию, ни в компетенцию клиники. Я получил информацию о состоянии здоровья, но не могу говорить об этой информации публично. Что касается вопроса о его переводе, то этот вопрос даже не стоял на повестке дня.



Это была короткая встреча, в основном он поблагодарил аппарат народного защитника за то, что в течение всего года мы регулярно вели мониторинг его состояния и предоставляли информацию об этом общественности. Я сказал ему, что все, что следует сделать с нашей стороны, в рамках нашего мандата, мы обязательно будем делать не только в отношении него, но и всех. Он не высказал мне никаких особых просьб, в том числе в отношении врачей. Другие заключенные, с которыми я разговаривал, также не высказали ничего критического. Но сам процесс своевременного перевода заключенных в лечебное учреждение, мы также пишем в отчете, часто растягивается во времени», - сказал Леван Иоселиани.





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