

Резолюция ПАСЕ об откате Грузии от демократии

27.06.2024 20:02





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию о проблемах демократии в Грузии 66 голосами против 5.



Содокладчиками этой резолюции стали Клод Керн из Франции, представляющий ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу), и Эдите Эштрела из Португалии, представляющая SOC (Группу социалистов, демократов и зеленых).



В резолюции Парламентская ассамблея Совета Европы выражает глубокую обеспокоенность событиями в Грузии, которые вызывают серьезные сомнения в приверженности страны международным демократическим нормам и евроатлантической интеграции, а также ее готовности выполнять свои обязательства в качестве члена Совет Европы.



Ассамблея выражает полную поддержку заключению Венецианской комиссии по «Закону о прозрачности иностранного влияния» и считает, что этот закон, а также способ его принятия несовместимы с европейскими демократическими стандартами и стандартами прав человека.



Ассамблея считает, что этот закон не имеет ничего общего с финансовой прозрачностью некоммерческих организаций, включая организации гражданского общества и средства массовой информации, для которых в Грузии уже существует всеобъемлющая правовая база, а также не служит предотвращению злонамеренного, скрытого иностранного вмешательства.



«Это позволяет правительству устанавливать неправомерный политический контроль со стороны властей над гражданским обществом и СМИ. Поэтому закон должен быть полностью отменен без промедления», — говорится в постановлении.



Ассамблея глубоко обеспокоена чрезмерным и непропорциональным применением силы полицией, а также жестокими нападениями и кампаниями запугивания против демонстрантов, активистов гражданского общества, журналистов и членов парламента.



В документе также обеспокоенность тем, что эти нападения недостаточно расследуются и осуждаются властями, что может создать атмосферу безнаказанности. ПАСЕ призывает власти Грузии расследовать подобные инциденты и принять необходимые меры для защиты всех протестующих, активистов гражданского общества, журналистов и членов парламента, независимо от их взглядов на этот закон.



В этом контексте Ассамблея вновь выражает свою обеспокоенность по поводу Закона Грузии об административных правонарушениях, который в корне несовершенен и допускает широко распространенное злоупотребление административным задержанием и чрезмерными штрафами. Ассамблея обеспокоена количеством задержанных на акциях протеста людей, которым в соответствии с этим законом, грозят высокие штрафы.



ПАСЕ также обеспокоена тем, что принятие «Закона о прозрачности иностранного влияния» это не единичный случай, а «кульминация ряда событий, которые ясно указывают на откат Грузии от демократии». В этом контексте резолюция призывает обратить вспять эту «тенденцию».



«Эта тенденция должна измениться. Ассамблея призывает власти Грузии четко осуществлять демократическую консолидацию страны и дальнейшую европейскую интеграцию, а также выполнять обязательства Грузии по вступлению в Совет Европы не только на словах, но и конкретными и ощутимыми действиями», — говорится в резолюции.



По оценке Парламентской ассамблеи Совета Европы, принятие «Закона о прозрачности иностранного влияния» нельзя рассматривать в отрыве от предстоящих парламентских выборов в Грузии, которые пройдут 26 октября 2024 года. Ассамблея опасается, что этот закон окажет негативное влияние на выборы и доверие к к их результатам, что «может повлиять на легитимность выборов».



«Это особенно актуально, поскольку принятие этого закона, несмотря на широкую оппозицию ему в грузинском обществе, неизбежно превратило предстоящие выборы в де-факто референдум о демократической траектории и внешнеполитическом векторе Грузии, значительно повысив ставки на этих выборах и усилив поляризацию и напряженность в предвыборной обстановке», — говорится в резолюции.



Ассамблея также выражает обеспокоенность по поводу изменения порядка укомплектования ЦИК без учета выводов Венецианской комиссии и заявляет, что изменения в Избирательный кодекс окажут серьезное влияние на восприятие заинтересованных сторон и уверенность в беспристрастности Избирательной администрации.



«В свете этого Ассамблея обеспокоена вполне реальной возможностью того, что организации гражданского общества с многолетним и обширным опытом наблюдения за выборами могут больше не иметь возможности наблюдать за выборами в результате принятия «Закона о прозрачности иностранного влияния». Исключение их из числа наблюдателей за выборами было бы совершенно неприемлемо и, конечно, контрпродуктивно в глазах Ассамблеи», — говорится в резолюции.



Парламентская ассамблея Совета Европы также выражает глубокую обеспокоенность пакетом гомофобных законопроектов, которые «несовместимы с Европейской конвенцией по правам человека».



«Представление этих противоречивых законопроектов по столь эмоционально окрашенным вопросам в предвыборный период вызывает сожаление. В этом контексте Ассамблея выражает свою глубокую обеспокоенность политическим манипулированием ЛГБТИ-фобией в преддверии выборов. Власти должны в полной мере принять во внимание опасения и рекомендации, содержащиеся в заключении Венецианской комиссии по этим законам», — говорится в резолюции.



В то же время Ассамблея выражает поддержку грузинскому народу, который по-прежнему привержен евроатлантической интеграции и надеется на демократическую консолидацию и дальнейшую евроатлантическую интеграцию Грузии.



Ассамблея также заявляет, что осознает и обеспокоена принятием или инициированием подобных проблемных законов в других государствах-членах и призывает все государства-члены воздерживаться от принятия законодательства, которое противоречит демократическим стандартам и стандартам прав человека Совета Европы.





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