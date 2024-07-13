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Президент Грузии обжалует в КС закон об иноагентах
13.07.2024 00:02
Президент Грузии Саломе Зурабишвили направит иск в Конституционный суд (КС) Грузии, чтобы добиться отмены закона об иноагентах.
По данным TV Pirveli, президент представит иск в КС уже в понедельник.
Ожидается, что президент потребует от КС установить, соответствует ли принятый закон статье 78 Конституции Грузии. В ней говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.
Оппозиционный политик, юрист Эка Беселия пояснила, что по этой статье жаловаться в КС может только президент.
Одновременно подготовкой собственного иска занимались более сотни грузинских НПО. Они указывают, что закон также противоречит статьям Конституции о правах на объединения, на равенство, на неприкосновенность личной жизни.
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