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Президент Грузии обжалует в КС закон об иноагентах


13.07.2024   00:02


Президент Грузии Саломе Зурабишвили направит иск в Конституционный суд (КС) Грузии, чтобы добиться отмены закона об иноагентах.

По данным TV Pirveli, президент представит иск в КС уже в понедельник.

Ожидается, что президент потребует от КС установить, соответствует ли принятый закон статье 78 Конституции Грузии. В ней говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО.

Оппозиционный политик, юрист Эка Беселия пояснила, что по этой статье жаловаться в КС может только президент.

Одновременно подготовкой собственного иска занимались более сотни грузинских НПО. Они указывают, что закон также противоречит статьям Конституции о правах на объединения, на равенство, на неприкосновенность личной жизни.


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