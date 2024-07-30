

В Грузии регистрацию «иноагентов» запустят с 1 августа

30.07.2024 12:14





Закон «О прозрачности иностранного влияния» полноценно вступит в силу в Грузии с 1 августа. Именно тогда, по словам главы Минюста страны Рати Брегадзе, НПО и СМИ смогут подать заявки на регистрацию в качестве «проводников интересов иностранной силы».



Согласно закону, такое обязательство уже распространяется на НПО и СМИ, которые получили более 20% иностранного финансирования по итогам 2023 года. Они должны в течение месяца обратиться в Национальное агентство публичного реестра.



За «уклонение от регистрации» предусмотрен штраф в размере 25 000 лари. При этом власти сами зарегистрируют организацию в качестве «проводника интересов иностранной силы».



Ранее стало известно, что Конституционный суд Грузии совместно рассмотрит иски президента, неправительственных организаций и оппозиции против закона «О прозрачности иностранного влияния». По словам председателя суда Мераба Турава, решение будет принято «в разумные сроки».



Многие организации, подпадающие под закон, заявили, что отказываются от регистрации в качестве «иноагентов». Они заявили о намерении использовать все законные рычаги.



После принятия закона часть помощи Грузии со стороны Евросоюза и США была заморожена на неопределенный срок. Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен, заявили западные дипломаты и политики.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





