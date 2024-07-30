

Брегадзе: Нарушение закона «О прозрачности иностранного влияния» подразумевает для организаций штраф в размере 25 тысяч лари

30.07.2024 13:36





Все сроки указаны в законе. С 1 августа организации, подпадающие под предусмотренные законом критерии, могут делать заявки - времена, когда люди в масках заходили на телеканалы, остались в прошлом, подобное больше не повторится, - заявил журналистам министр юстиции Рати Брегадзе, отвечая на вопрос, когда начнет действовать статья закона «О прозрачности иностранного влияния», обязывающая организации заполнять декларацию 2023 года и что произойдет, если они откажутся регистрироваться в качестве «проводящих иностранное влияние».



На вопрос, готова ли техническая база для регистрации организаций, министр отвечает, что «все готово».



«Если организация не выполняет предусмотренные законом требования, то есть, не подчиняется законодательству Грузии, в законе прописана соответствующая ответственность, подразумевающая штраф в размере 25 тысяч лари», - сказал министр.



Относительно вопроса о том, будет ли происходить «вход в офисы» тех организаций, которые не зарегистрируются в реестре проводящих иностранное влияние, Брегадзе говорит, что подобные мероприятия не планируются.



«Законодательством предусмотрено, что, если какое-либо юридическое лицо, подпадающее под критерии, не выполнит свои обязательства и нарушит законодательство Грузии, то будет возложена ответственность и в качестве санкции предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари. Это не секрет, но в ваших терминах – «вход в офисы» вы, наверное, представляете и хотите ввести общественность в заблуждение, что кто-то собирается войти в маске. Вы хотите так представить. Подобного типа мероприятий [не запланировано]. Времена, когда люди в масках заходили на телеканалы и громили людей в прямом эфире, остались в прошлом. Все это в прошлом, забудьте это время. Не думайте, что нечто подобное когда-нибудь повторится в Грузии. Больше этого не повторится, потому что на выборах, в том числе, основателю вашего телевидения [Давиду Кезерашвили] не будет дано ​​возможности прийти к власти... Что касается процедур, то те, кто соблюдает требования законодательства, должны будут лишь предоставить информацию о том, от кого получили конкретные средства и на что они их потратили. Большего никто не спрашивает. Это реальность», - заявил Рати Брегадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





