

Президент не верит, что оппозиция может договориться об одном премьер-министре

06.08.2024 00:14





«Не позволяйте никому обещать вам, что будет какая-то чудо-реформа образования, чудо-реформа здравоохранения, у правительства и парламента с ограниченным мандатом не будет для этого ни времени, ни средств», — заявила на пресс-конференции президент Грузии Саломе Зурабишвили.



На вопрос, должен ли кандидат на пост премьер-министра от оппозиционных партий быть единым кандидатом, Саломе Зурабишвили ответила, что не верит, что оппозиционные партии смогут договориться о едином кандидате на пост премьер-министра, который будет политической фигурой, хотя, по ее словам, можно договориться о техническом правительстве с ограниченным мандатом.



«Что касается премьер-министра, еще раз скажу: я не верю, что среди этих партий, поскольку существует многообразие и много амбиций, я не верю, что можно договориться об одном премьер-министре, который будет политической фигурой, так как у каждого свои амбиции и свой взгляд на других. Хотя я уверена, что можно договориться о техническом правительстве, которое было бы ограничено по мандату, точно так же, как существует ограниченный по мандату парламент, который был бы обязан выполнять Хартию. Также у правительства будет ограниченный мандат сделать все, чтобы вернуть Грузию на путь, то есть восстановить отношения с нашими партнерами, восстановить программу с Международным валютным фондом, восстановить независимость Национального банка, то есть все, что может правительство, чтобы вести нормальную деятельности. Это будет его роль и функция в течение этого годичного периода и не более того. Здесь не будет разговоров, все должны это понимать. Не позволяйте никому обещать вам, что будет какая-то чудо-реформа образования, чудо-реформа здравоохранения, у правительства и парламента с ограниченным мандатом не будет для этого ни времени, ни средств. Если мы это сделаем, это будет грандиозное дело, и на новом этапе наших отношений с Европейским союзом, когда мы также получим действительно дружественную часть дружественного акта от Америки, те позитивы, которые обещаны в этом документе, будет прогресс. Тогда наступит время серьезных, фундаментальных реформ общества, которое пока хромает в этом отношении, это будет образование, здравоохранение, о культуре ничего не скажу, потому что оно уже даже не хромает», — заявила Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





