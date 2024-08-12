

Премьер: Перезагрузка отношений требует справедливого, правильного, здорового подхода

12.08.2024 13:20







Перезагрузка отношений требует справедливого, правильного и здорового подхода. С нашей стороны предприняты шаги, мы находимся в режиме ожидания, ждем, что со стороны наших американских коллег будут предприняты ответные шаги, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами по поводу заявлений конгрессмена Майка Тернера и сенатора Джин Шахин.



Как пояснил премьер-министр, «важно и необходимо, чтобы в ближайший год мы не увидели таких процессов, какие мы видели в последние четыре года, к примеру, то, что делала бывший американский посол».



«Я не хочу делать комментарии на эту тему. К моему сожалению, встречи происходят часто, у меня была личная встреча несколько дней назад с этими людьми, сенатором и конгрессменом, но разговоры так и остаются разговорами. Мы очень четко рассказали нашим коллегам, как мы видим перезагрузку грузино-американских отношений. Для этого, прежде всего, важно и необходимо, чтобы в ближайший год мы не увидели таких процессов, какие мы видели в последние 4 года, например, то, что делала бывший американский посол. На этом фоне, на фоне этих искусственно созданных за последние 4 года проблем, необходима перезагрузка отношений. Перезагрузка отношений требует справедливого, правильного и здорового подхода. С нашей стороны предприняты шаги, ждем, что со стороны наших американских коллег будут предприняты ответные шаги», - заявил премьер.





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