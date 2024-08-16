

В Конституционный суд Грузии подали четвертый иск против закона об иноагентах

16.08.2024 20:29





Журналисты-расследователи подали в Конституционный суд Грузии иск против закона об иноагентах.



Авторы иска считают, что закон серьезно помешает их работе. Наряду с опасениями потери финансирования западных доноров, закон попирает право на неразглашение источников информации, считают журналисты.



«Мы требуем, чтобы аннулировался ряд статей этого «российского закона», однако пока Конституционный суд примет окончательное решение по этому делу, мы требуем, чтобы было приостановлено действие целого ряда статей из него», — сказал один из истцов, редактор сайта Mtisambebi.ge Гела Мтивлишвили.



Этот иск стал уже четвертым по счету, поданным в Конституционный суд по закону об иноагентах. В прошлом месяце с тремя отдельными исками к КС обратились оппозиционные депутаты парламента Грузии, президент Саломе Зурабишвили и более сотни грузинских НПО.



Закон предполагает создание специального реестра и объявляет проводниками иностранных интересов неправительственные и медийные организации, получающие зарубежные гранты только на основании самого факта финансирования. Он официально вступил в силу 1 августа.



За отказ регистрироваться в реестре «иноагентов» НПО и СМИ грозят крупные штрафы.



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