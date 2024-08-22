

Премьер Грузии: запрет политических партий — «демократический процесс»

22.08.2024 12:45





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что запрет политических партий — это «демократический процесс», и «когда есть правовая основа, это должно быть сделано в демократическом государстве».



Кобахидзе утверждает, что политические партии запрещаются в Украине и Молдове, и Евросоюз положительно оценивает это. Хотя в обоих случаях речь идет о партиях, связанных с Россией.



В 2023 году Конституционный суд Молдовы запретил деятельность пророссийского олигарха Илана Шора — партию «Шор» (Șor Party). Этому решению предшествовали месяцы протестов, организованных этой партией против прозападного правительства и президента Майи Санду. Спустя год тот же суд отменил это решение.



А в Украине в мае 2022 года, через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность пророссийских партий. Ранее, 20 марта того же года, Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность 11 пророссийских политических партий, пока в стране действовало военное положение.



По словам премьера, «режим Саакашвили» не является грузинским государством, а в партии власти имеют в виду судебный процесс над «режимом» третьего президента Грузии.



«Конечно, этот процесс не будет представлять никакой угрозы нашим национальным интересам, что все должны понимать от начала и до конца. Что касается запрета нелегитимной, неконституционной политической партии, то это нормальная демократическая процедура, когда есть все законные основания, это должно быть сделано в демократическом государстве.



Политические партии в Украине и Молдове запрещаются одна за другой, и с той же стороны ЕС раздаются очень положительные отзывы. Это демократический процесс, когда политическая партия создает проблемы для национальных интересов государства, когда политическая партия по своему содержанию является антиконституционной, антидемократической, конечно, ее запрет — это ответственность государства перед своей собственной страной и демократической системой», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, партия власти 20 августа опубликовала предвыборное заявление — обращение к избирателям, где было дано пояснение тому, для чего партии власти необходимо конституционное большинство в результате парламентских выборов 26 октября.



И задача номер один — устранение «Нацдвижения» из политики, инициирования судебного процесса за «развязывание» российско-грузинской войны августа 2008 года. «Мечта» подчеркивает, что октябрьские выборы должны стать «нюрнбергским политическим приговором» для «Национального движения».



Источник: SOVA

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