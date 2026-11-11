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Политика

Мэрия Тбилиси планирует потратить 5,97 млн лари на празднование Нового 2027 года

Мэрия Тбилиси планирует закупку товаров и услуг на сумму 5,97 млн лари в упрощенном порядке (без проведения электронного тендера) для мероприятий, запланированных в рамках празднования Рождества и Нового 2027 года.

По разъяснению мэрии, организация новогодних мероприятий включает в себя широкомасштабные и разнообразные активности, планирование которых связано с индивидуальной творческой деятельностью, переговорами с квалифицированными исполнителями и учетом специфики локаций. В ведомстве отмечают, что в этом процессе содержание, дизайн и технические параметры мероприятий уточняются поэтапно, в связи с чем предварительное планирование закупок и их проведение через электронный тендер не представлялись возможными.

В новогодних пространствах столицы будут размещены тематические декорации, инсталляции, фотозоны, ярмарочные павильоны и новогодние ели. Также будут обустроены ледовый каток, кинотеатр под открытым небом, детские и выставочные павильоны, гастрономические зоны и зоны отдыха. Программа включает концерты, театрализованные представления, перформансы, спортивные и детские развлекательные мероприятия.

  • Сроки проведения мероприятий: С 10 декабря 2026 года по 14 января 2027 года включительно.

  • Сроки монтажных и демонтажных работ: С 1 декабря 2026 года по 25 января 2027 года включительно.

  • Источники финансирования (программа «Обеспечение мероприятий»):

    • 5,89 млн лари — из бюджета Тбилиси на 2026 год;

    • 80 тыс. лари — из бюджета Тбилиси на 2027 год.

  • Предмет закупок: Приобретение мебели, декораций, новогодней ели, конструкций, выставочного оборудования и другого необходимого инвентаря, организация фестивалей, культурных и развлекательных мероприятий, видео- и фотоуслуги, а также различные творческие услуги.

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