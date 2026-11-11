Парламент утвердил основные направления денежно-кредитной и валютной политики НБГ на 2027–2029 годы

Указанный документ в законодательном органе представила исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава. Выступая на пленарном заседании, Турнава рассказала о текущей динамике инфляции, вызвавших ее факторах и среднесрочных прогнозах.

Проектом постановления определен целевой показатель инфляции, основные инструменты монетарной политики, используемые для достижения этой цели, а также представлен обзор текущей макроэкономической среды и возможных рисков.

По ее оценке, рост инфляции в текущем году обусловлен преимущественно внешними факторами, в частности удорожанием энергоресурсов и других сырьевых товаров на международных рынках в результате продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Натия Турнава подчеркнула, что с учетом инфляционных рисков Национальный банк сохраняет осторожный и основанный на данных подход к ставке монетарной политики.

«Именно с учетом этих рисков, в превентивных целях, в мае 2026 года мы повысили ставку монетарной политики до 8,25% и на данном этапе сохраняем ее без изменений. Если мы увидим, что инфляционные ожидания и эффекты второго раунда усиливаются, мы готовы к еще большему ужесточению политики. А по мере возвращения инфляции к целевому показателю у нас появится возможность поэтапного снижения ставки», — отметила Натия Турнава.

В завершение своего выступления она заявила, что представленная денежно-кредитная и валютная политика служит обеспечению ценовой стабильности в среднесрочном периоде, что повысит устойчивость экономики Грузии к потенциальным шокам и будет способствовать стабильному и долгосрочному экономическому росту страны.