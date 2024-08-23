

«Мечта» не планирует убирать из Конституции статью о евроинтеграции – Кобахидзе

23.08.2024 12:52





Правящая партия «Грузинская мечта» не планирует убирать из Конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста.



«Могу вам сказать однозначно, что речь не идет об изъятии из Конституции статьи 78 или изменении этой статьи, а о чем-то другом, о чем мы расскажем позже, если соответствующие консультации успешно завершатся», – сказал он.



На уточняющий вопрос, идет ли речь об изменении системы управления государством, Кобахидзе не ответил, призвав дождаться завершения консультаций.



Напомним, что ранее «Грузинская мечта» и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили заявили, что им необходимо получить конституционное большинство в парламенте будущего созыва, назвав четыре причины, почему это важно для страны.



Кроме запрета партии Михаила Саакашвили, «Единого национального движения», и запрета т.н. ЛГБТ-пропаганды, речь идет о возможных конституционных поправках, связанных с восстановлением территориальной целостности. А четвертую причину в «Мечте» не называют. Речь идет о вопросе, который имеет «большое значение для защиты грузинской идентичности и национальных ценностей», говорят в правящей партии.



Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционным органам в пределах своих полномочий необходимо «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».





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