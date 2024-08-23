

Парламент Грузии может стать однопартийным

23.08.2024 14:45





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что в случае аннулирования мандатов депутатам оппозиционной партии "Единое национальное движение", парламент после выборов 26 октября может стать однопартийным.



"Сегодня парламент Молдовы практически однопартийный, однако об этом никто не говорит. Ничего не происходит. Парламент Молдовы практически однопартийный, однако все его приветствуют. То же самое произойдет и в Грузии", - сказал Кобахидзе журналистам.



Глава грузинского правительства прогнозирует, что по итогам парламентских выборов в законодательный орган страны попадут лишь две партии - правящая "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и "Единое национальное движение".



Кобахидзе ранее в пятницу заявил, что депутаты парламента Грузии от Единого национального движения, основанного экс-президентом Михаилом Саакашвили, будут лишены депутатских мандатов после признания политического объединения неконституционным.



Правящая партия Грузии 20 августа распространила заявление, в котором говорится, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах и получения конституционного большинства в законодательном органе объявит Единое национальное движение неконституционной партией.



Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. По заверениям лидеров правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", ее рейтинг составляет около 60%, а многие оппозиционные партии не смогут преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в парламент. Некоторые небольшие оппозиционные партии перед выборами уже объявили о своем объединении с более крупными - "Лело", "За Грузию" и "Новая", что может помочь им попасть в парламент. Конституционное большинство в парламенте - это как минимум 113 мандатов из 150.





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