

Президент Грузии официально назначила парламентские выборы на 26 октября

27.08.2024 18:52





Президент Грузии официально назначила парламентские выборы на 26 октября. Саломе Зурабишвили подписала соответствующий указ на брифинге в администрации президента.



«Сегодня мы имеем дело не с обычными выборами, когда гражданин выбирает, какая политическая сила наиболее близка его мировоззрению, а со спасением будущего страны. Наш выбор экзистенциален. Этот выбор определит судьбу страны на многие годы, поэтому, как у президента, у меня есть что сказать в связи с этими выборами. Если бы это были обычные выборы, по поводу конкуренции разных политических сил, мне нечего было бы говорить.



Хотят нас убедить, что это будет выбор между войной и миром. Это ложь, потому что угрозу войны невозможно предотвратить путем выборов, и никто никогда не выбирает войну. Сегодня никто не хочет и никто не готовится к войне в Грузии. Изоляция, внутренние раздоры, размытость и смешивание приоритетов и целей усиливают аппетит врага или угрозу войны. Зато, бодрость, единство, ясность в отношениях с другом или недругом, это лучшая защита безопасности страны.



В то же время, правда и то, что нам следует готовиться к выбору, который будет эквивалентен референдуму – Европа или Россия. Нам предстоит решить главное – кто мы, какие мы, куда идем и чего хотим. Прошлое или прогресс, свобода или рабство, диктатура или демократия, однопартийная или многопартийная власть, защита и укрепление идентичности или судьба наших граждан, проживающих на оккупированных территориях, христианская толерантность или нетерпимость к другим», - заявила Саломе Зурабишвили.



Отметим, что с сегодняшнего дня официально стартует предвыборная кампания.





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