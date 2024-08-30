

Несколько грузинских НПО сообщили о прекращении деятельности из-за закона «об иноагентах»

30.08.2024 17:10





Неправительственная организация Animal Project прекращает свою деятельность, как заявляет учредительница НПО Мариам Церцвадзе из-за закона «об иноагентах»



«Мы прекращаем свою деятельность, но хотим провести последнее мероприятие по сбору средств, чтобы обеспечить наших животных в приюте хотя бы на несколько месяцев и покрыть долги клиники.



Кто хочет принят участие и стать партнером этого благотворительного мероприятия? Здесь же добавлю, что все это мы делали полудобровольно и делали работу государства» — написала в социальной сети Мариам Церцвадзе.



О вынужденном прекращении деятельности объявили и в фонде «Революция Добра».



Педагог Каха Галдава, который вместе со своими учениками создал этот благотворительный фонд, заявляет, что был вынужден закрыть его из-за спорного закона.



За более чем 3 года фонд «Революция Добра» помог около 400 семьям по всей стране продуктами питания, предметами первой необходимости, бытовой техникой, дровами, которыми согревались зимой социально незащищенные семьи.



Каха Галдава называет неприемлемым статус, который, согласно спорному закону, должен быть присвоен фонду и ​​не считает, что на протяжении лет преследует со своими учениками интересы иностранной силы.





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