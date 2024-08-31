

Кобахидзе: Я уверен, что 26 октября Грузия в девятый раз изберет партию мира «Грузинская мечта»

31.08.2024 19:16





Уверен, что 26 октября Грузия в девятый раз изберет партию мира «Грузинская мечта», что еще раз станет гарантией мирного и быстрого развития Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на региональном мероприятии предвыборной кампании партии в Озургети.



По его словам, выборы 26 октября станут решающим референдумом, на котором грузинский народ должен сделать выбор между войной и миром.



«Надо еще раз сказать то, что говорилось много раз. Выборы 26 октября станут решающим референдумом, на котором грузинский народ должен будет сделать выбор между войной и миром, между моральным падением и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым европейским будущим Грузии. Грузии нужна независимость, а независимой Грузии нужно суверенное правительство», — сказал он.





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