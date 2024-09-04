

США «обеспокоены» исполнением закона об иноагентах

04.09.2024 13:05





На ежедневном брифинге 3 сентября пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США обеспокоены исполнением в Грузии закона об «иностранных агентах» против «организаций, включая критически настроенных организаций гражданского общества и независимых СМИ, которые не зарегистрировались добровольно» в качестве «иноагентов».



Отвечая на вопрос журналиста, Миллер заявил, что «власти Грузии продолжают двигаться в очень тревожном направлении, что еще больше отдаляет страну от евроатлантической траектории, которую, как мы знаем, безмерно желает грузинский народ».



Что касается той части вопроса, которая касалась реакции США, пресс-спикер рассказал о всеобъемлющем пересмотре двустороннего сотрудничества со стороны США, введении визовых ограничений для десятков грузин и членов их семей, а также о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов США. Миллер подчеркнул, что «процесс пересмотра продолжается» и что он «не исключает дальнейших действий».



В рамках закона об «иностранных агентах» 2 сентября истек срок регистрации в качестве «организаций, проводящих интересы иностранной силы» в Национальном агентстве Публичного реестра Грузии. Первый заместитель министра юстиции Тамар Ткешелашвили заявила 3 сентября, что в установленный законом месячный срок в Министерство юстиции обратились за добровольной регистрацией 476 организаций. С 3 сентября Министерство юстиции будет иметь право принудительно регистрировать другие неправительственные организации, а также налагать штрафы на них и проводить т.н. «мониторинг» деятельности этих организаций.



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