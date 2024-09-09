

Кобахидзе: Временно поверенный Украины был отозван из-за приобретения им стиральных машин

09.09.2024 12:13





В отличие от отзыва посла, это не политический акт, а связано с приобретением бытовых вещей, которые, по мнению украинской власти, он не должен был приобретать в условиях войны, речь идет о стиральных машинах, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя отзыв временного поверенного в делах Украины из Грузии.



Однако, как отметил Кобахидзе, в отличие от этого факта отзыв посла из Грузии в 2021 году был действительно политическим актом.



«Реально, по моей информации, это не такое решение, которое было принято в 2021 году, когда отозвали посла. Тогда, вы помните, это было чисто политическое решение. Тогда, поскольку мы не присоединились к санкциям и не отправили с официального одобрения правительства бойцов-добровольцев в Украину, украинские власти отозвали посла из Грузии, и это был политический акт. В данном случае, по нашим сведениям, это не политический акт, конкретный представитель, если не ошибаюсь, он также имеет дипломатический статус, приобрел бытовые вещи, и это сочли неадекватным в свете продолжающейся войны, что и стало причиной его отзыва. Такой информацией мы располагаем. Иными словами, в отличие от отзыва посла, это не политический акт, а связано с приобретением бытовых вещей, которые, по мнению украинской власти, он не должен был приобретать в условиях войны, речь идет о стиральных машинах», - заявил Кобахидзе.





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