

Пашинян объявил о начале переговоров о безвизовом режиме с ЕС

09.09.2024 22:32





Армения и Евросоюз начали переговоры о пересмотре визового режима, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.



«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — заявил глава армянского правительства.



Он добавил, что сейчас в Армении идут дискуссии о присоединении страны к Евросоюзу, в связи с чем Еревану важно «прислушаться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС».



Сотрудничество Армении с Западом активизировалось после военного конфликта с Азербайджаном. Тогда Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но организация, в которой Россия играет ключевую роль, ограничилась лишь выражением «обеспокоенности» и «соболезнованиями».





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