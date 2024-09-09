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Пашинян объявил о начале переговоров о безвизовом режиме с ЕС
09.09.2024 22:32
Армения и Евросоюз начали переговоры о пересмотре визового режима, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом.
«Я рад, что в наших отношениях есть заметные изменения: начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение поддержать Республику Армения Европейским фондом мира, что мы высоко ценим», — заявил глава армянского правительства.
Он добавил, что сейчас в Армении идут дискуссии о присоединении страны к Евросоюзу, в связи с чем Еревану важно «прислушаться к наблюдениям и советам наших партнеров из ЕС».
Сотрудничество Армении с Западом активизировалось после военного конфликта с Азербайджаном. Тогда Ереван обратился за помощью к ОДКБ, но организация, в которой Россия играет ключевую роль, ограничилась лишь выражением «обеспокоенности» и «соболезнованиями».
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