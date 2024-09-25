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Азербайджан продлил карантин на границе с Грузией до конца года
25.09.2024 20:09
Азербайджан оставил закрытыми сухопутные границы до 06:00 1 января 2025 года.
Распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Официально причина называется прежняя — карантинный режим из-за пандемии коронавируса.
Президент Ильхам Алиев на днях заявил, что закрытие сухопутной границы спасло страну «от очень больших катастроф», но не пояснил, что конкретно имеется в виду.
«Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются», – сказал Алиев, выступая на первом заседании Милли Меджлиса восьмого созыва.
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