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«Грузинская мечта» изобразила разрушенные Россией украинские города на своих предвыборных плакатах
26.09.2024 15:27
Правящая партия «Грузинская мечта» использовала изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов для своей предвыборной кампании.
Серию плакатов и видеоролик, где кадрам бомбежек противопостовляются фонтаны и новые автобусы в грузинских городах, представили сегодня. В них избирателям предлагают «выбрать мир» и сказать «нет войне».
За час на фейсбуке клип набрал около 2 тыс. реакций. Более половины из них — это либо «ха-ха», либо «возмутительно».
О появлении огромных рекламных баннеров соответствующего содержания сообщают из Тбилиси и регионов. На них фото разрушенных городов также доролнены перечеркнутыми избирательными номерами прозападных партий.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала одной из первых. «С достоинством к аду», — написала она на своей странице в Facebook, апеллируя к главному предвыборному лозунгу партии власти.
«Насколько жалкими нужно быть, чтобы бессовестно предлагать вашему народу плакат, изготовленный в кузнице КГБ», — добавила Зурабишвили.
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