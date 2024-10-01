

Зурабишвили: Судьба Европы будет определяться исходом войны в Украине, а также выборами в Грузии и Молдове

01.10.2024 18:24





«Судьба Европы будет определена исходом войны в Украине, а также результатами запланированных выборов в Молдавии и Грузии, это также определит безопасность Черного моря и будущее этого моря, как сотрудничества, взаимосвязи и мира моря», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на Варшавском форуме по безопасности.



По словам Зурабишвили, 80 процентов населения Грузии твердо поддерживают европейский путь и европейское будущее.



«Демократические и проевропейские силы всегда были в Грузии. Они представляли большинство страны. Они знают, где наше будущее. Они знают, что у Грузии нет другой альтернативы. 80 процентов населения Грузии, несмотря на войну и многие другие попытки России изменить путь Грузии, на протяжении многих лет твердо поддерживают европейский путь и европейское будущее Грузии. Выборы, назначенные на 26 октября, станут решающими. Многие силы действуют против воли Грузии, но я уверена, что наше будущее – в Европе. Это наше будущее защищает Украина, когда сейчас Украина борется за свою независимость, за свободу Европы, а также за свободу Грузии. Судьбу Европы определит исход войны в Украине, а также результаты выборов, запланированных в Молдове и Грузии. Это также определит безопасность Черного моря и будущее этого моря, как сотрудничества, взаимосвязи и мира моря. Это также определяет роль Европы и наших западных партнеров в кавказском регионе, определяет будущее Армении, которая также находится на пути сближения с Евросоюзом. Так что все, что сегодня поставлено на карту, очень важно, и самое главное – это мир. Мир, который будет выражен свободным волеизъявлением народов в Грузии, Молдове», — заявила Зурабишвили.







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