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«Грузинская мечта» повторно инициирует процедуру импичмента президента
07.10.2024 11:26
Правящая партия «Грузинская мечта» повторно инициирует процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили.
Решение «Мечты» связано с визитами Зурабишвили в Париж, Брюссель, Берлин и Варшаву, которые были осуществлены без разрешения правительства.
Папуашвили пояснил, что если Конституционный суд вновь установит, что Зурабишвили нарушила главный закон, отстранит её от должности уже новый парламент. В настоящее время у «Мечты» нет достаточно голосов в законодательном органе для завершения процедуры.
Отметим, что полномочия Зурабишвили и так истекают после парламентских выборов. Согласно Конституции, выборы президента проводятся в течение 45 дней после проведения первого заседания вновь избранного парламента.
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