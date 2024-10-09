

Папуашвили: Резолюция Европарламента, выражаясь словами посла ЕС, возмутительна, позорна и отвратительна

09.10.2024 12:44





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, резолюция, по которой сегодня будет голосование в Европарламенте, «возмутительна, позорна и отвратительна».



По этому поводу Папуашвили провел пресс-конференцию в офисе партии и заявил, что принятие такой резолюции незадолго до выборов является «попыткой повлиять на формирование воли избирателей».



По его словам, та часть резолюции, в которой содержится призыв ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, возмутительна, а запись по поводу Михаила Саакашвили – позорна. В то же время Папуашвили призывает иностранных игроков «уважать суверенное право на проведение выборов, свободных от внешнего влияния».



«Европейский парламент вчера обсуждал и сегодня примет с момента начала войны в Украине по счету четвертую резолюцию по Грузии.



Грузинский народ уже смирился с тем, что последние резолюции Европарламента характеризуются личными нападками и попытками укоренить ложные нарративы.



Позорна запись резолюции о Михаиле Саакашвили, которой официальное учреждение Евросоюза пытается спасти Михаила Саакашвили от справедливого наказания путем незаконного давления. Тем депутатам Европарламента, для которых поддержка этой резолюции является лишь статистикой, хочу напомнить, что речь идет о человеке, который по признанию Европейского суда по правам человека создал «систему пыток» в грузинских тюрьмах; закрыл или положил в карман все телевидения; сотни тысяч людей испытали на себе трагические последствия его режима в тогдашних тюрьмах; позорно, что грузинский народ на протяжении 20 лет вынужден наблюдать за теми европейскими политиками, которые сначала покрывали преступления Михаила Саакашвили, когда он находился у власти, а теперь, используя европейские институты, пытаются безоговорочно освободить его от справедливого наказания.



Отвратительно в резолюции предъявляемое к Грузии требование ввести двусторонние санкции против России. Скандально, что эта резолюция является первым официальным публичным документом Евросоюза, в котором открыто зафиксировано требование к Грузии ввести санкции в отношении России. Однако хорошо, что, как оказалось, наконец-то было озвучено то, о чем авторы подобных требований избегали говорить публично, а некоторые из них даже публично это отрицали. Эта резолюция дала понять населению Грузии, под каким давлением находилось грузинское правительство на протяжении всего этого периода. Именно к этому и некоторым другим шагам призывали нас некоторые действующие лица за закрытыми дверями в течение последних двух с половиной лет.



Общественность должна знать, что все, включая авторов этой резолюции, прекрасно понимают, что введение Грузией двусторонних санкций никоим образом не навредит России. Наоборот, если бы наше правительство последовало этим и другим подобным требованиям, мы бы ввергли не Россию, а нашу страну и народ в экономический коллапс и, скорее всего, поставили бы ее под угрозу военного противостояния. Тот факт, что этой резолюцией представители стран, находящихся под зонтиком безопасности Евросоюза и НАТО, требуют от Грузии, которая не защищена зонтиком Евросоюза или НАТО, крайней эскалации отношений с Россией, показывает, насколько их реально заботит судьба грузинского народа, о котором они так часто упоминают в резолюции.



Понятно, что инициирование резолюции отдельными группами Европарламента за несколько дней до выборов – это попытка повлиять на формирование воли избирателей, что категорически противоречит нашим общеевропейским ценностям.



В то же время вчерашнее обсуждение также показало, что, к счастью, в Европейском парламенте есть и здравое мнение, которое, будем надеяться, со временем сможет остановить эту тенденцию отклонения от траектории европейских ценностей. Я хотел бы поблагодарить этих людей за правильные оценки и за поддержку грузинского народа.



В заключение я хотел бы еще раз призвать всех иностранных игроков уважать суверенное право на проведение выборов, свободных от внешнего влияния, что является одним из фундаментальных принципов международного порядка, основанного на правилах.



Я очень надеюсь, что Европейский парламент уважительно отнесется к выбору, который грузинский народ сделает 26 октября, а также призовет оппозицию и финансируемые ЕС организации принять выбор грузинского народа как вердикт демократии», - заявил Шалва Папуашвили.





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