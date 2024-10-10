

Премьер-министр Грузии назвал резолюция Европарламента «несправедливым документом»

10.10.2024 10:30





С начала войны в Украине в Европарламенте были приняты три разные резолюции такого типа, и это четвертая резолюция, принятая Европарламентом. Здесь просматривается рука тех сил, которые мы называем партией глобальной войны, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По мнению главы правительства, в резолюции Европарламента четко просматривается несправедливость.



По его словам, резолюция имеет «цену соломы» и будет столь же безрезультатна, как и предыдущие три.



«Что касается резолюции и Европарламента в целом, то такие факты, наверное, никого не удивляют - та картина, которую мы в еще раз наблюдали в Европарламенте. С начала войны в Украине в Европарламенте было принято три различных резолюции такого типа, и это очередная, четвертая резолюция, принятая Европарламентом. Тут читается рука тех сил, которые мы называем партией глобальной войны. Ясно, что конкретные силы не могут примириться с тем, что второй фронт в стране не состоялся, войны не произошло, и это своего рода последний бой для этих сил, чтобы суметь развить такой сценарий. Они возлагают надежды на парламентские выборы, и эта дискуссия в Европарламенте реально состоялась для этого. Для этого и была принята эта резолюция, однако эта попытка этих сил обречена на неудачу по одной простой причине - грузинское общество многое узнало о том, что происходит вокруг нас, какие силы действуют, с какими интересами эти силы действуют против нашей страны, и наши сограждане узнали также, что за такими резолюциями стоят не интересы Евросоюза, не его населения, а интересы других конкретных сил. В этой резолюции очень четко просматривается несправедливость. Опять говорится о наказании «Грузинской мечты», опять говорится о заступничестве «Национальному движению». Это главная красная линия, которая проходит через эту резолюцию. Конечно, несправедливый документ не имеет для нас никакой ценности. Он имеет такую же цену соломы, как и три предыдущие резолюции, и эта резолюция будет такой же безрезультатной, как и три предыдущие», - сказал премьер-министр в эфире телеканала «Имеди».





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