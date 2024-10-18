

Сергей Лавров: «У нас есть контакты с Тбилиси»

18.10.2024 17:36





Россия по мере необходимости поддерживает контакты с Грузией, есть возможность обсуждать вопросы в сферах торговли и туризма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.



«У нас есть контакты с Тбилиси. У нас там есть Секция интересов при посольстве Швейцарии. Там работают наши дипломаты, у которых по мере необходимости есть возможность обсуждать текущие вопросы, прежде всего, в сфере торговли, туризма, контактов между людьми напрямую с соответствующими грузинскими властями», – сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы «3+3».



Напомним, что Грузия отказывается от участия в работе платформы «3+3». По словам главы российского внешнеполитического ведомства, на встрече ее участники в очередной раз подчеркнули, что для Грузии ее двери всегда открыты.



«Мы в очередной раз, мы это делаем всегда, когда собираемся в этом формате, подтвердили, что для Грузии двери этой платформы всегда остаются открытыми. Мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе», – сказал он.



Лавров вновь указал на «попытки Запада открыть против России второй фронт».



«Имею в виду опять разжечь костёр и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально своё влияние утвердить и прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации для равноправного взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством», – добавил политик.







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