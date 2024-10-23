

ЦИК Грузии считает, что предвыборный ролик «Мечты» о войне не нарушает закон

23.10.2024 17:53





Центральная избирательная комиссия Грузии отклонила жалобу трех телеканалов на «Грузинскую мечту». «Мтавари», «Формула» и «Пирвели» отказались транслировать предвыборный ролик правящей партии, поскольку считают, что содержание рекламы нарушает законодательство Грузии, запрещающее пропаганду войны.



В видеоролике с одной стороны показаны изображения разбомбленных зданий и городов в Украине, а с другой — кадры отстроенных и восстановленных в Грузии зданий и городов. Отказавшиеся транслировать ролик телеканалы считают, что эта реклама аморальна и неэтична по своему содержанию, а правящая партия сеет страх среди избирателей, таким образом пытаясь заручиться их поддержкой.



«Согласно решению Тбилисского городского суда, телекомпании не имели фактических и правовых оснований для отказа в размещении предвыборной политической рекламы политической партии, поскольку конкретная политическая реклама не является пропагандой войны и насилия, она содержит отказ от войны и не противоречит законодательству, регулирующему конкретные отношения, не нарушает общих требований и принципов, установленных Конституцией Грузии», - пишет председатель ЦИК Георгий Каландаришвили в письме, направленном телекомпаниям.



Решение суда было основано на обращении Комиссии по коммуникациям, которая также не нашла нарушений в рекламном ролике.



Комиссия удовлетворила жалобу партии власти и подала в суд на три телекомпании после того, как они отказались транслировать видеоклип.







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