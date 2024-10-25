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Будущее Молдовы в опасности - Майя Санду


25.10.2024   13:28


По заявлению президента Молдовы Майи Санду, будущее Молдовы находится в опасности.

По словам Санду, во время выборов 20 октября в Молдове «была совершена беспрецедентная атака на свободу».

Майя Санду призвала государственные ведомства обеспечить честность избирательного процесса во втором туре.

Президент Молдовы также подчеркнула недостатки судебной системы, которая не смогла завершить дела о коррупции.

Майя Санду говорит, что во втором туре президентских выборов она надеется мобилизовать людей, которые видят, что страна находится в осаде.

«Я призываю государственные органы обеспечить честность избирательного процесса, опубликовать доказательства фальсификаций и наказать виновных в подкупе голосов. Если судебная система не очнется сейчас, будущее Молдовы окажется под угрозой на десятилетия», — сказала Санду.


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