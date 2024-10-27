

ЦИК Грузии завершила подсчет голосов — лидирует «Мечта»

27.10.2024 17:07





ЦИК Грузии завершил подсчет голосов на избирательных участках. По предварительным данным, партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» лидирует на парламентских выборах с результатом 53,93% (1 118 796 голосов).



По данным ЦИК, из 3 111 избирательных участков подсчитано 3 109, что составляет 99,936% от общего числа участков.



Коалиция «За перемены» (Гварамия, Мелия, «Гирчи — больше свободы», «Дроа!») — 11,03% (228 821 голос);

Коалиция «Единство — Национальное движение» — 10,161% (210 787 голосов);



Коалиция «Сильная Грузия» («Лело», «Для народа», «Площадь Свободы») — 8,814 % (182 839 голосов);

Партия «Гахария за Грузию» — 7,771% (161 215 голосов).



Что касается оставшихся двух округов, то, как заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, на одном избирательном участке в Марнеули результаты голосования аннулированы, а на одном из избирательных участков в Душети протокол не составлен.



Отметим, 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. ЦИК подсчитал 99,6% избирательных участков, в результате чего «Грузинская мечта» получила 54% голосов.



В то же время, согласно экзит-поллу Edison Research, «Грузинская мечта» набрала 40,9% голосов, а проевропейская оппозиция, преодолевающая барьеры, — 51,9%.



Оппозиционные партии не согласны с результатами, опубликованными ЦИК, и указывают на массовые фальсификации.



Коалиция организаций-наблюдателей «Мой голос» считает, что преступные действия повлияли на свободное волеизъявление избирателей. Они подчеркнули, что выборы проходили на фоне серьезных и существенный нарушений.



Особенно напряженной ситуация была в Марнеульском избирательном округе, где, как сообщается, наблюдатели подверглись физическому насилию, были зафиксированы нарушения процедуры маркировки, вброс бюллетеней в урны для голосования и другие нарушения.



В нескольких районах Тбилиси, где находились сторонники «Грузинской мечты», имели место противостояния со сторонниками оппозиции и наблюдателями, а также физические столкновения и словесные перепалки.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





