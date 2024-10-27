

„Коалиция за перемены“ отказалась от парламентских мандатов

27.10.2024 19:12





„Коалиция за перемены“ отказалась от парламентских мандатов. Соответствующее заявление на брифинге сделала первый номер коалиции Нана Малашхия.



По заявлению коалиции, "выборы были сфальсифицированы, а их результаты – не легитимны".



"Мы не намерены легитимировать украденные голоса избирателей, мы отказываемся от своих парламентских мандатов. Я, Нана Малашхия, первый номер списка коалиции, пришли в политику ради идей и защиты интересов страны. Сегодня я отказываюсь от своего парламентского мандата", - отметила Малашхия и зачла список первой двадцатки коалиции, которые присоединились к указанному заявлению: Нана Малашхия, Ника Мелия, Зураб Гирчи Джапаридзе, Гига Лемонджава, Тенгиз Тевзадзе, Цотне Коберидзе, Георгий Киртадзе, Иване Чкония, Хатуна Самнидзе, Октай Казумов, Майя Копалеишвили, Борис Куруа, Анна Гоголадзе, Георгий Бутикашвили, Георгий Имедашвили, Элене Хоштария, Софо Голетиани, Марика Аревадзе, Ани Кавтарадзе, Торнике Бикашвили.



Вместе с тем, по ее словам, коалиция обязательно продолжит борьбу по защите голосов, "пока в этой стране не будет услышан голос народа".





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