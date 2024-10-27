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Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом


27.10.2024   19:13


28-29 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства.

29 октября в администрации правительства Грузии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Будут проведены встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан выступят с совместными заявлениями для СМИ.

Премьер-министр Венгрии приедет Грузию вместе с правительственной делегацией, в которую входят министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, министр финансов Венгрии Михай Варга, Государственный секретарь Янош Мате и другие официальные лица.


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