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Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом
27.10.2024 19:13
28-29 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Грузию с официальным визитом. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства.
29 октября в администрации правительства Грузии состоится официальная церемония встречи премьер-министра Орбана. Венгерского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Будут проведены встречи с глазу на глаз и в расширенном формате, после которых Ираклий Кобахидзе и Виктор Орбан выступят с совместными заявлениями для СМИ.
Премьер-министр Венгрии приедет Грузию вместе с правительственной делегацией, в которую входят министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, министр финансов Венгрии Михай Варга, Государственный секретарь Янош Мате и другие официальные лица.
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