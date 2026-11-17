Саакашвили назвал «мелким пакостником» кинокритика Гоги Гвахария
«Мне интересно, лучше ли себя чувствует «киновед» Гвахария от того, что его мелочную зависть «коцы» (сторонники/представители партии «Грузинская мечта») использовали как повод для запрета киноконтента 13 тысячам заключенных?» — об этом пишет Михаил Саакашвили.
«Пару месяцев назад самопровозглашенный гуру кино Гоги Гвахария и его мини-тусовка («куток») состряпали в Facebook донос: мол, Миша в тюрьме посмотрел «Одиссею» раньше меня. Ну и не успокоились до тех пор, пока криминальный начальник пенитенциарной службы Патаридзе не лишил права на передачу видеофлешек не только меня, но и — чтобы замаскировать это — всех политзаключенных и остальных арестантов.
Больше всего я зол из-за того, что, помимо фильмов, я больше не могу получать и видео с моей Алисой. У меня нет возможности хотя бы по видео узнавать, как растет и развивается мой ребенок. А ведь у видео Алисы многие миллионы просмотров (чему также завидует «бабл»), и единственный, кто не может их смотреть, — это ее отец.
Мне интересно, лучше ли себя чувствует «киновед» Гвахария от того, что его мелочную зависть «коцы» использовали как повод для запрета киноконтента 13 тысячам заключенных? На том единственном иностранном языке, которым владеет Гвахария, это называется поступком «мелкого пакостника».
Что касается меня, то как бы ни рвался пополам «бабл», последнюю серию этого сериала все равно сниму я и ограничу их эпизодическими отрицательными ролями.
Я категорически требую от нового гендиректора пенитенциарной службы восстановления этого элементарного права — если не для меня, то хотя бы для остальных заключенных; не утяжеляйте их и без того тяжелый быт.
А «кутку» хочу сказать: посмотрите в зеркало и спросите себя, чем вы лучше «коцев», и осознайте свою ответственность за ту беду, в которой мы находимся», — пишет Саакашвили.
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