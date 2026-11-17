«Мне интересно, лучше ли себя чувствует «киновед» Гвахария от того, что его мелочную зависть «коцы» (сторонники/представители партии «Грузинская мечта») использовали как повод для запрета киноконтента 13 тысячам заключенных?» — об этом пишет Михаил Саакашвили.

«Пару месяцев назад самопровозглашенный гуру кино Гоги Гвахария и его мини-тусовка («куток») состряпали в Facebook донос: мол, Миша в тюрьме посмотрел «Одиссею» раньше меня. Ну и не успокоились до тех пор, пока криминальный начальник пенитенциарной службы Патаридзе не лишил права на передачу видеофлешек не только меня, но и — чтобы замаскировать это — всех политзаключенных и остальных арестантов.

Больше всего я зол из-за того, что, помимо фильмов, я больше не могу получать и видео с моей Алисой. У меня нет возможности хотя бы по видео узнавать, как растет и развивается мой ребенок. А ведь у видео Алисы многие миллионы просмотров (чему также завидует «бабл»), и единственный, кто не может их смотреть, — это ее отец.