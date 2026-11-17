Евросоюз расширил санкционный список против России, включив в него в том числе нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы и предприятия, а также десятки банков. Соответствующий документ опубликовал в журнале ЕС.

Московский нефтеперерабатывающий завод;

Хабаровский НПЗ;

Ильский НПЗ;

Новошахтинский завод нефтепродуктов;

Саратовский НПЗ;

Омский НПЗ;

«Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»);

«Орскнефтеоргсинтез» (Орский НПЗ);

«Газпром нефтехим Салават».

Петербургский нефтяной терминал

ТАИФ-НК (владеет НПЗ рядом с Нижнекамском).

Санкции также введены против платежного сервиса «ЮMoney» и больше 40 российских банков и кредитных организаций. Среди них: Банк 131, «Агропромкредит», банки «Снежинский» и «Славия», «Солид Банк», банк «Международный финансовый клуб».

В «черный список» также внесли сына Валентины Матвиенко Сергея, основательницу Wildberries Татьяну Ким (об этом сообщалось ранее) и основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачава (бывший крупнейший акционер Ozon). По версии Евросоюза, Ким и Чачава «оказывают материальную или финансовую поддержку российскому военно-промышленному комплексу и получают от него выгоду, в том числе участвуя в поставках военных технологий и оборудования». Сами маркетплейсы под санкции не попали.