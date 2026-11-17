Под новые санкции ЕС попали крупнейшие российские НПЗ, «ЮMoney» и больше 40 банков
- Московский нефтеперерабатывающий завод;
- Хабаровский НПЗ;
- Ильский НПЗ;
- Новошахтинский завод нефтепродуктов;
- Саратовский НПЗ;
- Омский НПЗ;
- «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»);
- «Орскнефтеоргсинтез» (Орский НПЗ);
- «Газпром нефтехим Салават».
- Петербургский нефтяной терминал
- ТАИФ-НК (владеет НПЗ рядом с Нижнекамском).
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