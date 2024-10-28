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Президент Молдовы: Поддерживаем борющихся за европейское будущее грузин


28.10.2024   15:45


Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что Кишинев поддерживает грузинский народ, борющийся за европейское будущее Грузии.

Комментарий молдавского президента последовал вслед за информацией о телефонной беседе с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.

«Только что разговаривала с Саломе Зурабишвили после выборов в Грузии. Молдова поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», — пишет Санду.


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