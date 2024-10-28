

Президент Молдовы: Поддерживаем борющихся за европейское будущее грузин

28.10.2024 15:45





Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула, что Кишинев поддерживает грузинский народ, борющийся за европейское будущее Грузии.



Комментарий молдавского президента последовал вслед за информацией о телефонной беседе с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.



«Только что разговаривала с Саломе Зурабишвили после выборов в Грузии. Молдова поддерживает всех грузин, борющихся за свободу, демократию и европейское будущее», — пишет Санду.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





